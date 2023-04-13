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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские чиновники дали понять Intel, что приветствуют иностранные инвестиции в национальную промышленность
И это в тот момент, когда компания сократила присутствие в стране.
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Символично, что на фоне усугубления противоречий США и Китая в последнюю стран из первой потянулась вереница руководителей компаний, имеющих вес в секторе электроники и информационных технологий. Вслед за главой Apple Тимом Куком (Tim Cook) Китай посетил и генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger). По информации Reuters, китайский министр промышленности и информационных технологий сообщил Гелсингеру, что КНР высоко ценит развитие передовых производств и готов оказывать иностранным инвесторам всяческую поддержку.

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Источник изображения: Reuters

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Кроме того, Цзинь Чжуанлон (Jin Zhuanglong) дал понять главе Intel, что Китай способен стать крупным рынком сбыта для продукции международных компаний, коей является процессорный гигант. До недавних пор Intel пыталась наладить в Китае массовое производство твердотельной памяти, но бизнес не пошёл безотносительно географического положения предприятия, в результате чего оно было продано южнокорейской SK hynix и продолжит работу под названием Solidigm. Непосредственно Intel в Китае располагает предприятием по тестированию и упаковке процессоров и чипсетов.

#intel #полупроводники #китай #производство #пэт гелсингер
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