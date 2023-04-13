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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC задумывается о создании СП в Германии для управления предприятием по выпуску чипов
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Тайваньское издание DigiTimes никак не хочет расстаться с темой возможного появления предприятия TSMC по производству чипов на территории Германии. Сегодня источники сообщили представителям этого ресурса, что TSMC заинтересована в строительстве немецкого предприятия при условии наличия локальных партнёров — подобно тому, как это реализовано в Японии, где акционерами совместного предприятия являются Sony и Denso, владеющие по 20 и 10% акций соответственно.

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Источник изображения: DigiTimes

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Вполне вероятно, что партнёром TSMC в Германии окажется компания Bosch, поскольку проект изначально рассчитывался с учётом потребностей местной автомобильной промышленности. Передовая литография таким заказчикам не нужна, а вот для самой TSMC наличие такого партнёра обеспечило бы предсказуемые объёмы сбыта продукции. Тем более, что на акционеров можно переложить часть капитальных расходов, которые в европейском регионе в наши дни обещают быть высокими.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #германия #bosch
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