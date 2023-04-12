Тайваньские власти считают тему развития местной промышленности настолько чувствительной, что весьма оперативно реагируют на все слухи, способные навредить отрасли. Как отмечает Reuters, министру экономики Ван Мэй-хуа (Wang Mei-hua) пришлось выступить с опровержением информации местного ресурса DigiTimes, который сообщил о намерениях TSMC замедлить темпы расширения своего производственного кластера в Гаосюне на юге острова и других городах.
реклама
По словам чиновницы, TSMC продолжает считать Тайвань своим глобальным производственным и исследовательским центром, а потому планы компании по инвестициям в локальную промышленность не подвергались изменениям. В прошлом году в Гаосюне был заложен фундамент для нового предприятия, которое сосредоточится на выпуске 28-нм продукции. TSMC довольно много средств вкладывает в выпуск продукции с использованием передовой литографии, но пандемия показала, что рынок испытывает потребность и в расширении производства зрелых чипов. В 2021 году было объявлено, что в Гаосюне появится и новое предприятие по производству 7-нм чипов, но с его строительством возникли задержки, поскольку TSMC столкнулась с излишками профильной продукции.