Власти острова призывают не верить слухам.

Тайваньские власти считают тему развития местной промышленности настолько чувствительной, что весьма оперативно реагируют на все слухи, способные навредить отрасли. Как отмечает Reuters, министру экономики Ван Мэй-хуа (Wang Mei-hua) пришлось выступить с опровержением информации местного ресурса DigiTimes, который сообщил о намерениях TSMC замедлить темпы расширения своего производственного кластера в Гаосюне на юге острова и других городах.

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Источник изображения: Reuters

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По словам чиновницы, TSMC продолжает считать Тайвань своим глобальным производственным и исследовательским центром, а потому планы компании по инвестициям в локальную промышленность не подвергались изменениям. В прошлом году в Гаосюне был заложен фундамент для нового предприятия, которое сосредоточится на выпуске 28-нм продукции. TSMC довольно много средств вкладывает в выпуск продукции с использованием передовой литографии, но пандемия показала, что рынок испытывает потребность и в расширении производства зрелых чипов. В 2021 году было объявлено, что в Гаосюне появится и новое предприятие по производству 7-нм чипов, но с его строительством возникли задержки, поскольку TSMC столкнулась с излишками профильной продукции.