С 2021 года объёмы поставок выросли в 11 раз.

Японское издание Nikkei Asian Review при помощи неких исследовательских компаний из Индии смогло получить данные российской таможни за период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года, что позволило авторам исходной публикации сделать выводы о структурных изменениях российского импорта полупроводниковых компонентов в условиях проведения СВО.

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Источник изображения: UMC

США запретили экспорт полупроводниковых компонентов в РФ сразу после начала СВО в феврале прошлого года, но к настоящему моменту логистические цепочки удалось перестроить, и из 3292 сделок на сумму более $100 000 каждая примерно 70% в указанный период были связаны с поставками электронных компонентов американского производства в Россию. В совокупности американские поставщики против своей воли отгрузили в прошлом году электронных компонентов на сумму $740 млн. Три четверти поставок при этом осуществлялись через мелкие компании в КНР и Гонконге, общий оборот сделок составил $570 млн. Это на порядок выше, чем $51 млн по итогам 2021 года, что говорит о переориентации китайских экспортёров на снабжение российской торговли и промышленности санкционной продукцией американского происхождения.

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Участники рынка отмечают, что контролировать огромное количество мелких фирм-однодневок практически нереально, а доступ к продукции западных марок они получают через скупку товарных излишков, высвобождаемых крупными дистрибьюторами, за которыми власти недружественных по отношению к России стран имеют возможность строго следить с точки зрения соблюдения экспортных ограничений. Как только продукция американских компаний попадает в руки мелких посредников в Китае, отследить её дальнейший путь становится почти невозможно. По некоторым оценкам, с января по сентябрь прошлого года объёмы импорта полупроводниковой продукции в Россию выросли на 36% в стоимостном выражении. Цены тоже выросли, но китайские посредники не боятся рисковать, глядя на открывающиеся возможности хорошо заработать.