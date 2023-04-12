Соглашение с Nasdaq может быть подписано уже на этой неделе.

Издание Financial Times сообщило, что к концу этой недели генеральный директор корпорации SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son), которой принадлежат активы Arm, подпишет соглашение с американской биржей Nasdaq о размещении акций британского холдинга на одноимённой фондовой площадке в Нью-Йорке. В понедельник, как уточняется, уже было заключено предварительное соглашение, в котором возможность двойного размещения акций на второй площадке никак не оговаривалась.

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Источник изображения: Kyodo, Reuters

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Напомним, что британские власти на самом высоком уровне лоббировали возможность двойного размещения акций Arm с участием Лондонской фондовой биржи, но глава SoftBank счёл более выгодным размещение акций в Нью-Йорке. Вопросы благополучия британского холдинга волнуют его так сильно, что он отошёл от операционного управления SoftBank с целью сосредоточиться на делах Arm. Инвесторы пока расходятся в оценках капитализации этого разработчика процессорных архитектур, называя суммы в диапазоне от $30 до $70 млрд. По данным СМИ, размещение акций Arm в Нью-Йорке может состояться осенью этого года.