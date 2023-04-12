По крайней мере, с рядом чиновников он встретится точно.

Министр торговли КНР Ван Вэньтао (Wang Wentao), как отмечается в сообщении профильных ресурсов, на этой неделе встретился с генеральным директором Intel Патриком Гелсингером (Patrick Gelsinger), чтобы обсудить стабильность поставок полупроводниковых компонентов. Хотя компания Intel и продала своё предприятие по производству твердотельной памяти в Даляне, у неё в Китае действует предприятие по тестированию и упаковке центральных процессоров и чипсетов.

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Источник изображения: Getty Images

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Китайский чиновник также выразил готовность предоставить международным компаниям новые возможности. В феврале прошлого года Intel сообщила о намерениях купить израильского контрактного производителя чипов Tower Semiconductor, а некоторые СМИ сообщили, что Гелсингер должен встретиться с представителями китайских регуляторов, включая и антимонопольное ведомство. Как данная встреча повлияет на скорость одобрения сделки, сказать сложно, но на прошлой неделе The Wall Street Journal сообщил, что китайские чиновники замедлили рассмотрение некоторых сделок с участием американских компаний, а Intel с её намерениями купить Tower Semiconductor под это определение попадает.