Но преимущественно со второго полугодия.

Специалисты KeyBanc Capital Markets считают, что компании AMD и NVIDIA в среднесрочной перспективе получат выгоду от повышения спроса на системы генеративного искусственного интеллекта типа ChatGPT, поскольку для формирования соответствующей аппаратной инфраструктуры разработчики начнут активнее закупать оборудование.

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Источник изображения: NVIDIA

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По мнению авторов прогноза, OpenAI для своей сети ChatGPT продолжит приобретать ускорители вычислений NVIDIA, уже во второй половине этого года последняя сможет получить от этого ощутимую выгоду. При этом Microsoft Azure будет использовать компоненты AMD, поэтому развитие соответствующей инфраструктуры позволит заработать и основному конкуренту NVIDIA.