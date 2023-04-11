Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Экспортная выручка Тайваня в марте упала на 19,1%
Сильнее, чем ожидалось.
рекомендации
Последние 4070 Ti Gigabyte Gaming по курсу 70
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом

По данным Bloomberg, экспортная выручка Тайваня в марте сократилась сильнее, чем ожидалось — на 19,1% в годовом сравнении. В феврале она упала на 17,1%, а консенсус аналитиков называл медианное снижение мартовской выручки не более 15,4%.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

рекомендации
1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Строго говоря, в марте сильнее ожиданий упал и импорт товаров на Тайвань, он сократился на 20,1% против ожидаемых 11,4%. Профицит внешнеторгового баланса острова, таким образом, составил $4,2 млрд. Уже семь месяцев подряд экспортная выручка Тайваня снижается, хотя по сравнению с январским падением на 21,2% итоги марта выглядят не так мрачно. Высокий уровень инфляции подтолкнул центробанк острова в прошлом месяце неожиданно для участников экономической деятельности поднять ключевую ставку рефинансирования. В марте индекс потребительских цен Тайваня вырос на 2,35% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

#аналитика #финансы #полупроводники #tsmc #тайвань
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

К 2027 году процессоры с архитектурой Arm займут до четверти рынка ПК
О готовности TSMC построить предприятие в Германии может быть объявлено на следующей неделе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва при Рокстере - величайшая битва в истории, о которой мало кто слышал
19
Почему не стоит покупать топовые видеокарты от AMD и NVIDIA
47
VPN и Proxy: обходим санкции в пару кликов
24
Когда разгон это необходимость или как получить 20% FPS от своей DDR5 на примере Adata XPG 6400
71
Собираем игровой компьютер на новом Core i5-13400, серьезном конкуренте для Ryzen 5 7600X
14
Geforce RTX 3070 и RTX 3070Ti - самые бесполезные видеокарты для покупки в 2023 году
82
Про новую игровую консоль от KFC: характеристики, цена, дата выпуска, контроллер и игры
1
Ретро-бенчмарк Final Relity из 90х в современных реалиях
10
Итоги гоночного уик-энда 8-9 апреля
1
Почему сериал «Атака титанов» достойна всеобщего признания, и вам точно стоит его посмотреть
10

Сейчас обсуждают

Bearcub
11:48
Его даже если бы и поймали, то стоило бы отпустить. Где ещё такого полезного идиота найдёшь)
Министр обороны Украины Резников мог попасть в плен в Гостомеле в начале российской спецоперации
Bearcub
11:47
Простых людей можно к себе подпускать. А всякую шоблу, типа Макрона, нужно держать на расстоянии, чтобы Эммануэль знал своё место.
Министр обороны Украины Резников мог попасть в плен в Гостомеле в начале российской спецоперации
Спид Вич
11:47
эту хуйню, в том числе и деграданство с электронными повестками вбрасывают, чтобы лютые долбаебы наверху не казались лютыми, а хотя бы простыми долбаебами.
В Госдуме предложили привлекать к ответственности за жалобы на гос. органы
Спид Вич
11:45
жалобы предвестник вил. заигрались там охуевшие.
В Госдуме предложили привлекать к ответственности за жалобы на гос. органы
Максим Лапардин
11:45
не забудь снять шапочку из фольги,я думаю тебя бы на рен тв без вопросов взяли
Почему сериал «Атака титанов» достойна всеобщего признания, и вам точно стоит его посмотреть
Антон Поляков
11:44
Если я правильно понял, сброс был выполнен через форсажную камеру, типо оно не сжигалось а струёй под большим напором выходило наружу
Для потопления беспилотника MQ-9 Reaper российским пилотам понадобилось 900 кг керосина
Сергей Титов
11:43
Захуярят эти миги!
Украина готовится к прорыву обороны РФ при помощи десятков МиГ-29 с американскими умными бомбами
Вова Огонь
11:42
Да был видос вчера во всех укртелегах. Прямое попадание то он выдержал, но спустя буквально минуту загорелся, а танкист очканул, бросил танк и к своим на другой, идущий впереди, перебрался. Чё ж ты пр...
Танк Т-72БЗ выдержал лобовое попадание в ходе штурма Марьинки и продолжил выполнять боевое задание
Ua_is_shit 🇺🇦 = 💩
11:41
интересно, сколько бы лет назад все эти железки уже достигли сегодняшних мощностей, если бы производители не манипулировали искусственными ограничениями мощности ради прибыли, а работали "за идею"? ну...
В первых игровых тестах GeForce RTX 4070 до 20% медленнее Ti версии
хахахер
11:39
не то и не то,ты опять не вкурсе просто.Потом на судах введут в курс дела тебя
Беларусь требует от России гарантий безопасности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем