По данным Bloomberg, экспортная выручка Тайваня в марте сократилась сильнее, чем ожидалось — на 19,1% в годовом сравнении. В феврале она упала на 17,1%, а консенсус аналитиков называл медианное снижение мартовской выручки не более 15,4%.
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Строго говоря, в марте сильнее ожиданий упал и импорт товаров на Тайвань, он сократился на 20,1% против ожидаемых 11,4%. Профицит внешнеторгового баланса острова, таким образом, составил $4,2 млрд. Уже семь месяцев подряд экспортная выручка Тайваня снижается, хотя по сравнению с январским падением на 21,2% итоги марта выглядят не так мрачно. Высокий уровень инфляции подтолкнул центробанк острова в прошлом месяце неожиданно для участников экономической деятельности поднять ключевую ставку рефинансирования. В марте индекс потребительских цен Тайваня вырос на 2,35% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.