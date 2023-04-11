Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В открытии первых фирменных магазинов Apple в Индии примет участие Тим Кук
А ещё он встретится с премьер-министром страны.
рекомендации
Последние 4070 Ti Gigabyte Gaming по курсу 70
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом

Сама по себе готовность Apple открыть два фирменных магазина в Индии в этом месяце не является новостью, но агентство Bloomberg придаёт ей дополнительную актуальность упоминанием о намерениях генерального директора компании Тима Кука (Tim Cook) принять личное участие в церемонии открытия магазинов в Мумбаи и Нью-Дели.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

В первом из индийских городов фирменный магазин Apple откроется 18 апреля, а два дня спустя уже вторая по счёту торговая точка этого бренда на территории страны будет открыта в столице — Нью-Дели. По словам знакомых с планами руководства Apple источников, Тим Кук собирается возглавить церемонии открытия обоих магазинов в Индии. В прошлый раз глава Apple посещал в далёком уже теперь 2016 году, и с тех пор местный рынок стал для компании одним из самых активно растущих. Во-вторых, по мере развития локального производства продукции Apple экспортная выручка от её поставок начинает измеряться миллиардами долларов США. Онлайн-торговля изделиями Apple в Индии налажена с 2020 года.

рекомендации
1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В перерыве между церемониями Тим Кук планирует встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди (Narendra Modi), на переговорах речь наверняка пойдёт об усилиях Apple по локализации производства продукции на территории страны. Она становится для подрядчиков Apple разумной альтернативой Китаю, хотя для развития локальной производственной инфраструктуры предстоит сделать ещё очень многое.

#apple #индия #тим кук
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В первом квартале поставки компьютеров Apple просели более чем на 40%
Baidu подала в суд на Apple за попытку распространения поддельного приложения Ernie
К 2027 году процессоры с архитектурой Arm займут до четверти рынка ПК
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва при Рокстере - величайшая битва в истории, о которой мало кто слышал
19
Почему не стоит покупать топовые видеокарты от AMD и NVIDIA
47
VPN и Proxy: обходим санкции в пару кликов
24
Когда разгон это необходимость или как получить 20% FPS от своей DDR5 на примере Adata XPG 6400
69
Собираем игровой компьютер на новом Core i5-13400, серьезном конкуренте для Ryzen 5 7600X
14
Geforce RTX 3070 и RTX 3070Ti - самые бесполезные видеокарты для покупки в 2023 году
72
Про новую игровую консоль от KFC: характеристики, цена, дата выпуска, контроллер и игры
1
Итоги гоночного уик-энда 8-9 апреля
1
Ретро-бенчмарк Final Relity из 90х в современных реалиях
10
Почему сериал «Атака титанов» достойна всеобщего признания, и вам точно стоит его посмотреть
9

Сейчас обсуждают

Александр Пономарев
10:54
если у тебя 40 размер ноги, покупай обувь 80 - пусть все завидуют %)
Geforce RTX 3070 и RTX 3070Ti - самые бесполезные видеокарты для покупки в 2023 году
Александр Пономарев
10:49
ну DLSS работает лучше FSR - это однозначно и без вариантов
Geforce RTX 3070 и RTX 3070Ti - самые бесполезные видеокарты для покупки в 2023 году
WTF
10:48
Думай на здоровье, это полезно.
США имеют информаторов в Минобороны России, ЧВК «Вагнер» и даже Кремле
Олег Степанов
10:47
Сбивать дроны керосином по любасу дешевле чем китайские метеозонды ракетами
Для потопления беспилотника MQ-9 Reaper российским пилотам понадобилось 900 кг керосина
Eppius
10:47
Вот молодцы! Так держать.
В Германии всё же закроют последние АЭС — несмотря на несогласие большинства немцев
Олег Степанов
10:46
Ахахахаха🤣🤣🤣🤣🤣 зачет 👍👍👍
Для потопления беспилотника MQ-9 Reaper российским пилотам понадобилось 900 кг керосина
seryi-34
10:45
Ходят слухи, что у 4060/4060ti тоже будет 8 Гб.
Geforce RTX 3070 и RTX 3070Ti - самые бесполезные видеокарты для покупки в 2023 году
хахахер
10:45
это мои мысли
США имеют информаторов в Минобороны России, ЧВК «Вагнер» и даже Кремле
хахахер
10:42
запорожскую АЭС забрали у хохлов.Эта АЭС крупнейшая в европе
Беларусь требует от России гарантий безопасности
Игорь Быков
10:40
Это точно иксперды, а не капитаны очевидность? А хотя о чем это я, это же оверы, в этой помойке такие статьи еще норм.
Эксперты: с годами компьютерные игры будут требовать всё более и более мощное игровое железо
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем