А ещё он встретится с премьер-министром страны.

Сама по себе готовность Apple открыть два фирменных магазина в Индии в этом месяце не является новостью, но агентство Bloomberg придаёт ей дополнительную актуальность упоминанием о намерениях генерального директора компании Тима Кука (Tim Cook) принять личное участие в церемонии открытия магазинов в Мумбаи и Нью-Дели.

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Источник изображения: Bloomberg

В первом из индийских городов фирменный магазин Apple откроется 18 апреля, а два дня спустя уже вторая по счёту торговая точка этого бренда на территории страны будет открыта в столице — Нью-Дели. По словам знакомых с планами руководства Apple источников, Тим Кук собирается возглавить церемонии открытия обоих магазинов в Индии. В прошлый раз глава Apple посещал в далёком уже теперь 2016 году, и с тех пор местный рынок стал для компании одним из самых активно растущих. Во-вторых, по мере развития локального производства продукции Apple экспортная выручка от её поставок начинает измеряться миллиардами долларов США. Онлайн-торговля изделиями Apple в Индии налажена с 2020 года.

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В перерыве между церемониями Тим Кук планирует встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди (Narendra Modi), на переговорах речь наверняка пойдёт об усилиях Apple по локализации производства продукции на территории страны. Она становится для подрядчиков Apple разумной альтернативой Китаю, хотя для развития локальной производственной инфраструктуры предстоит сделать ещё очень многое.