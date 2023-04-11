Как сообщает Business Korea со ссылкой на тайваньские СМИ, вчера тайваньские поставщики начали готовить документы для организации производства на территории Германии. Как ожидается, в окрестностях Дрездена будет построено предприятие по контрактному производству полупроводниковых компонентов, и компания просто выжидала принятия властями Евросоюза закона, обеспечивающего поддержку региональной полупроводниковой отрасли за счёт предоставления субсидий на общую сумму 43 млрд евро.
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Ожидается, что данный закон будет окончательно утверждён 18 апреля этого года, а 20 апреля TSMC рассчитывает на специальном брифинге заявить о готовности построить предприятие в Германии. Ранее считалось, что оно будет обслуживать потребности местных автопроизводителей, а потому не станет сосредотачиваться на передовой литографии, а будет использовать более ходовые для автопрома техпроцессы.