В коробочном исполнении.

Один из участников обсуждения на страницах Reddit решил напомнить, что корпорация Intel способна предлагать на рынках некоторых регионов особенные модификации процессоров, которые лучше соответствуют запросам местных покупателей. Китайским интернет-кафе, например, нередко наличие дополнительной кеш-памяти оказывается важнее прочих характеристик процессора, а потому на местном рынке можно встретить особенные процессоры даже в коробочном исполнении. Их дебют состоялся ещё в начале февраля этого года.

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Источник изображения: Reddit, Enx1city

Сами коробки при этом имеют чёрно-серое оформление, в отличие от принятого сейчас у Intel синего. На примере процессора Intel Core i5-13490F становится понятно, что такая модель обладает чуть более высокими турбо-частотами и увеличенным с 20 до 24 Мбайт объёмом кеш-памяти по сравнению с обычным Core i5-13400F.

Источник изображения: Intel

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Некоторые знатоки даже утверждают, что для производства разных моделей семейства Raptor Lake используются физически разные кристаллы, поэтому часть функций у них может отличаться от «стандартных». В Китае также можно найти в продаже коробочный вариант процессора Core i5-12790F. В апреле цены на процессоры этой серии в Китае начали снижаться, в результате чего они оказались ниже стоимости базовых моделей.