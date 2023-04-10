Один из участников обсуждения на страницах Reddit решил напомнить, что корпорация Intel способна предлагать на рынках некоторых регионов особенные модификации процессоров, которые лучше соответствуют запросам местных покупателей. Китайским интернет-кафе, например, нередко наличие дополнительной кеш-памяти оказывается важнее прочих характеристик процессора, а потому на местном рынке можно встретить особенные процессоры даже в коробочном исполнении. Их дебют состоялся ещё в начале февраля этого года.
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Сами коробки при этом имеют чёрно-серое оформление, в отличие от принятого сейчас у Intel синего. На примере процессора Intel Core i5-13490F становится понятно, что такая модель обладает чуть более высокими турбо-частотами и увеличенным с 20 до 24 Мбайт объёмом кеш-памяти по сравнению с обычным Core i5-13400F.
Некоторые знатоки даже утверждают, что для производства разных моделей семейства Raptor Lake используются физически разные кристаллы, поэтому часть функций у них может отличаться от «стандартных». В Китае также можно найти в продаже коробочный вариант процессора Core i5-12790F. В апреле цены на процессоры этой серии в Китае начали снижаться, в результате чего они оказались ниже стоимости базовых моделей.