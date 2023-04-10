Март этого года, как гласит официальная статистика TSMC, для компании символизировался снижением выручки на 15,4% до $4,8 млрд в годовом сравнении. Появление этих данных уже позволяет определить предварительный размер квартальной выручки — она последовательно сократилась на 16,5% до $16,7 млрд, а в годовом сравнении снизилась примерно на 5%.
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В январе представители компании выразили надежду, что по итогам первого полугодия выручка TSMC ещё снизится на 5-9%, но во втором полугодии начнёт расти, что позволит по итогам всего 2023 года выйти примерно на тот же уровень выручки, как и в 2022 году. Капитальные затраты в этом году планируется уменьшить с $36 до $32 млрд, поскольку в условиях ограниченного спроса имеет смысл финансировать только те проекты, которые начнут приносить прибыль в более отдалённом будущем.