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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка TSMC продолжает падать последовательно и в годовом сравнении
Дна пока не видно.
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Март этого года, как гласит официальная статистика TSMC, для компании символизировался снижением выручки на 15,4% до $4,8 млрд в годовом сравнении. Появление этих данных уже позволяет определить предварительный размер квартальной выручки — она последовательно сократилась на 16,5% до $16,7 млрд, а в годовом сравнении снизилась примерно на 5%.

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Источник изображения: TSMC

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В январе представители компании выразили надежду, что по итогам первого полугодия выручка TSMC ещё снизится на 5-9%, но во втором полугодии начнёт расти, что позволит по итогам всего 2023 года выйти примерно на тот же уровень выручки, как и в 2022 году. Капитальные затраты в этом году планируется уменьшить с $36 до $32 млрд, поскольку в условиях ограниченного спроса имеет смысл финансировать только те проекты, которые начнут приносить прибыль в более отдалённом будущем.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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