Заинтересованность в технологиях генеративного искусственного интеллекта, ярким представителей которых является ChatGPT, проявляется даже на уровне целых стран, как позволяет судить новая публикация Bloomberg. По данным источника, основатель и глава создавшей это приложение компании OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) после встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой (Fumio Kishida) заявил о готовности открыть в стране представительство, которое занималось бы адаптацией системы искусственного интеллекта для использования на местном рынке.
реклама
По словам Альтмана, в беседе с премьер-министром Японии они затронули тему рисков, сопряжённых с распространением систем искусственного интеллекта, а также о необходимости максимального повышения удобства и эффективности использования подобных систем. OpenAI будет максимально оптимизировать модели, использующие японский язык, с оглядкой на особенности местной культуры. «Скоро мы вернёмся», — резюмировал намерения компании Сэм Альтман применительно к японскому рынку.