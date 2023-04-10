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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
ASML рассчитывает заниматься на Тайване разработкой литографического оборудования 2-нм класса
При поддержке государственного финансирования.
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Нидерландский холдинг ASML контролирует свыше 90% мирового рынка передового литографического оборудования, используемого при производстве самых современных полупроводниковых компонентов. До сих пор его присутствие за пределами родной страны сводилось преимущественно к организации торговых представительств, исследовательских центров и учебных полигонов, на которых персонал клиентов мог отрабатывать навыки обращения с поставляемым им оборудованием.

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Как сообщает DigiTimes со ссылкой на тайваньские СМИ, компания ASML обратилась к властям острова для получения субсидий на организацию на Тайване работ по созданию литографического оборудования, пригодного для производства 2-нм чипов.

Источник изображения: DigiTimes

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На Тайване у ASML уже есть три представительства, одно из которых выпускает комплектующие для литографического оборудования, а другое разрабатывает прикладное программное обеспечение. Третье занимается разработкой контрольно-измерительного оборудования, применяемого в литографии. По всей видимости, ASML хочет расширить компетенции своих тайваньских подразделений для освоения выпуска литографических сканеров, позволяющих производить 2-нм чипы, но при этом собирается финансировать профильные работы при участии тайваньских властей. Поскольку на острове сосредоточены передовые предприятия TSMC, власти Тайваня должны быть заинтересованы в сотрудничестве с ASML.

#литографическое производство #tsmc #тайвань #asml #субсидии
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