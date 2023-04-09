Вам понравится его энергопотребление.

Компания AMD анонсировала Alveo MA35D — особый ускоритель, предназначенный для работы с видеоконтентом. Данная карта сменила собой FPGA Alveo U30 от производителя Xilinx, который был поглощён «красными» ещё в начале прошлого года.

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Alveo MA35D поддерживает работу AV1 и может похвастаться увеличенным в четыре раза количеством одновременно обрабатываемых видеопотоков. Карта способна обрабатывать до 32 потоков видео в формате 1080p при 60 кадрах/с. Их количество (потоков) меняется в зависимости от выбранного разрешения: восемь потоков 4K при 60 кадрах/с или четыре потока 8K при 30 кадрах/с.

Ускоритель спроектирован таким образом, что занимает только один слот PCIe-карты — редкость в 2023 году. В один 1U-сервер может быть установлено максимум восемь подобных ускорителей. Это позволит одновременно обрабатывать до 256 видеопотоков.

Alveo MA35D построена на 5 нм техпроцессе, в основе её архитектуры заложены два идентичных ASIC, специально разработанных для обработки большого количества видеопотоков высокого качества. Каждый VPU-блок включает в себя два кодировщика видео с поддержкой AV1, VP9, H.264 и H.265. Ещё два кодировщика поддерживают только AV1.

Каждому VPU выписано по 8 Гбайт собственной памяти стандарта LPDDR5, интерфейс подключения — PCIe 5.0 x8 (по x4 для каждого модуля). Оба ASIC включают в себя четыре ядра общего назначения с архитектурой RISC-V.

Самое удивительное в отношении Alveo MA35D — это его энергопотребление. На поддержку одного канала требуется всего 1 Вт, а производительность дополнительного сопроцессора ИИ достигает 22 TOPS. Этот сопроцессор необходим для оценки контента в покадровом режиме и динамической корректировки настроек кодировщика с целью улучшения воспринимаемого качества картинки при минимальном битрейте.

По заверениям производителя, показатель TDP для новинки составляет всего 50 Вт, хотя в стандартных условиях он не будет превышать 35 Вт. Именно поэтому для нормальной работы Alveo MA35D требуется только пассивная система охлаждения.

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AMD также утверждает, что пробные поставки карты уже начались, а массовые отгрузки должны начаться в третьем квартале 2023 года. Рекомендованная цена составляет $1595.