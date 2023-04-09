По информации Business Korea, на уходящей неделе министр образования, науки и техники Южной Кореи Ли Чжон Хо (Lee Jong-ho) объявил о необходимости вложить в развитие местной промышленности до 2027 года около $121 млрд, которые в неравной пропорции будут выделены частными компаниями и государством. По сложившейся в этой стране традиции, около $118 млрд инвестиций будут предоставлены частными компаниями, а правительство ограничится скромными субсидиями в размере $3,4 млрд, распределёнными на несколько лет.
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Приоритетными направлениями избраны сферы производства тяговых аккумуляторов, полупроводниковых компонентов и дисплеев. Вполне предсказуемо, в сфере разработки полупроводниковых изделий инвестиции сосредоточатся на новых технологиях производства памяти, чипах для систем искусственного интеллекта, сетей связи 6G и автопилота. Кроме того, часть средств будет направлена на освоение передовой литографии с нормами менее 3 нм.
В сфере разработки дисплеев будут финансироваться решения для формирования стереоскопических изображений для среды виртуальной реальности, а также гибкие дисплеи для применения в носимой электронике и салонах транспортных средств. Наконец, в сфере производства батарей выделено до 27 технологий, которые будут получать приоритетное финансирование. Около 14 технологий связаны с совершенствованием литийионных аккумуляторов, 7 технологий имеют отношение к водородным топливным ячейкам, а шесть — к перспективным изотопным ячейкам для хранения электроэнергии.