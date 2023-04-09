На данный момент властями США официально одобрена программа перехода легкового транспорта на электротягу, подразумевающая достижение электромобилями 50% на первичном авторынке страны к 2030 году. Как сообщает The New York Times, уже в эту среду главное природоохранное агентство EPA огласит новые целевые показатели в этой сфере. Инициатива предусматривает доведение доли электромобилей до 67% на первичном авторынке США к 2032 году.
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Формально, от участников рынка не будет требоваться количественное увеличение продаж электромобилей именно в такой пропорции, но она рассчитана на основе заложенных в законопроект целевых значений углеродных выбросов. Их нельзя будет достичь, по предварительным оценкам, без увеличения доли электромобилей в структуре продаж до 67% к 2032 году. Для 2030 года будет закреплён новый целевой показатель в 60%. Если учесть, что в прошлом году эта доля не достигала и 6%, увеличение показателя в 11 раз за девять лет будет довольно активной экспансией. Впрочем, статус закона данный проект примет только после публичного обсуждения и утверждения разными ветвями власти в США, и грядущие президентские выборы могут внести свои коррективы в его реализацию.