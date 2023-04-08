Одной из главных задач предприятия Tesla в Техасе, которое начало свою полноценную работу весной прошлого года, изначально считался переход на использование тяговых батарей, интегрированных в силовую структуру кузова кроссоверов Model Y, и построенных на основе аккумуляторных ячеек типоразмера 4680. Подобные батареи должны обладать уменьшенной массой и себестоимостью без ущерба для запаса хода, обходиться производителю дешевле и не требовать изменений в химическом составе самих ячеек.
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Ресурс Electrek справедливо предположил, что появившаяся на американском сайте Tesla вчера новая версия Model Y за $49 990 как раз основана на аккумуляторах типоразмера 4680. Она обеспечивает запас хода 446 км по циклу EPA и время разгона до 96 км/ч не более пяти секунд. При цене в $49 990, которую некоторые американцы могут уменьшить ещё на $7500 за счёт получения налогового вычета от государства, этот кроссовер становится весьма заманчивым предложением.
Чтобы увеличить запас хода на 82 расчётных километра и сократить время разгона до 96 км/ч на 0,2 секунды, нужно доплатить $3000. Наконец, доплата в $4000 от уровня Tesla Model Y Long Range обеспечит кроссовер более выдающейся динамикой в виде времени разгона до 96 км/ч не более 3,5 секунды и максимальной скорости 248 км/ч, но запас хода при этом падает до 485 км.