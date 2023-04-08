Но для этого потребуются тяговые батареи нового типа.

На уходящей неделе японская корпорация Toyota опубликовала программное заявление, касающееся обновлённой стратегии в области электрификации транспорта. Вступление в должность нового генерального директора Кодзи Сато (Koji Sato) и начало очередного фискального года обязывали руководство корпорации сделать это именно сейчас.

реклама

Источник изображения: Toyota

Если обещания представить до 2026 года 10 новых моделей электромобилей и увеличить их годовой тираж до 1,5 млн штук не остались без внимания прессы, то прочие заявления руководства Toyota остались в тени, хотя и они достойны упоминания в контексте изучения намерений крупнейшего автопроизводителя в мире.

Во-первых, непосредственно на направлении электромобилей в 2026 году Toyota рассчитывает выпустить машины на новой платформе, которая позволит удвоить запас хода за счёт использования тяговых батарей с более высокой эффективностью. Хотя напрямую об этом не говорится, можно предположить, что речь идёт об аккумуляторах с твердотельным электролитом, разработкой которых, помимо Toyota, занимаются многие японские автопроизводители. Западные конкуренты в этом вопросе предпочитают полагаться на финансовую поддержку стартапов, работающих в данном направлении.

Во-вторых, подзаряжаемые гибриды ещё надолго останутся важным звеном стратегии Toyota. Их компания собирается позиционировать как более практичную альтернативу аккумуляторным электромобилям. Использование более эффективных батарей позволит увеличить пробег гибридов чисто на электричестве за пределы 200 км. Для повседневных нужд большинства автовладельцев этого более чем достаточно, а для жителей обширных территорий, которым не сидится на месте, такие машины сохранят привычный ДВС с возможностью заправляться топливом на разветвлённой сети АЗС.

Не забыты компанией и транспортные средства на водородных топливных ячейках. Хотя до сих пор самым известным автомобилем с таким типом силовой установки была легковая Toyota Mirai, в будущем компания собирается последовать примеру Honda и признать, что водородный транспорт должен преимущественно быть коммерческим. Поскольку грузовое подразделение Hino способно выпускать коммерческий транспорт, Toyota начнёт оснащать водородными силовыми установками грузовики средней и большой грузоподъёмности. Помимо того, Toyota ещё в прошлом году начала эксперименты по переводу ДВС больших грузовиков на использование водорода в качестве топлива.

рекомендации Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Остатки 4070 Ti за 80 тр в Регарде - успей 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Получать водородное топливо Toyota предлагает как из воды, так и из различных видов отходов, включая пищевые. Он смотрит в сторону и других видов экологически безопасного топлива. Эксперименты на этом направлении проводятся в Японии и Таиланде. Автоспорт станет для этого вида топлива испытательным полигоном, и со временем способствовать его широкому применению в других сферах. Ранее Toyota уже демонстрировала пару спортивных прототипов с ДВС, способных работать на водороде. Такая комбинация силовой установки и вида топлива позволит сохранить имеющуюся производственную инфраструктуру, но при этом успокоить экологов. Проблема заключается в том, что пока водородное топливо получается слишком дорогим для массового использования.