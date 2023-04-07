На предприятиях с особыми требованиями к безопасности необходимо подбирать специальное оборудование. Особенно на российских гособъектах, где ведется работа с конфиденциальной информацией, включая персональные данные.
Именно для этих целей российские разработчики объединили свои программные продукты и выпустили видеосервер «Линия NVR 64-2U Astra Linux ФСТЭК».
Это сервер на основе операционной системы Astrta Linux и системы видеонаблюдения «Линия». Собирается данное оборудование под проект.
Кратко про преимущества данного проектного решения:
- готовое устройство для работы с конфиденциальной информацией;
- уровень защищенности максимальный («Смоленск»);
- РУСБ.10015-01 (ФСТЭК);
- техническая поддержка типа «привилегированная» на 12 месяцев;
- 64 лицензии системы видеонаблюдения «Линия» с локальным просмотром;
- 2 канала для определения автомобильных номеров;
- корпус видеосервера произведен в России;
- готовится к включению в реестр Минпромторга (СТ-1).
Также система поддерживает работу бесплатных интеллектуальных модулей, которые упрощают работу оператора и расширяют возможности камер видеонаблюдения.
Производителем гарантирована стабильная работа при задействовании двух каналов для определения автомобильных номеров. Сюда входит распознавание регистрационных номеров автомобилей, создание и редактирование собственной базы, возможность объединения в группы, создание реакций на распознанный номер или на группу номеров, сохранение распознанных номеров в архив с возможностью дальнейшего поиска, автоматическое управление шлагбаумом или другими исполнительными устройствами путём отправки HTTP-запроса по реакциям.
Видеосервер «Линия NVR 64-2U Astra Linux ФСТЭК» может участвовать в госзакупках согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Розничная цена видеосервера — 320 000 рублей, жесткие диски в комплектацию не входят.