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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Bank of America: видеокарты NVIDIA продаются со скромными наценками, а видеокарты AMD — с серьёзными скидками
Просто они относятся к разным поколениям.
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Аналитики Bank of America недавно высказались в защиту бизнеса NVIDIA по разработке игровых графических решений, призвав инвесторское сообщество не слишком доверять изменениям в статистике Steam, которая по итогам марта показала увеличение доли этих видеокарт в пользовательской базе до 82,6%. Как уже отмечалось ранее, активность китайских геймеров, которые нередко по очереди используют один и тот же компьютер под разными учётными данными, вносит искажения в подобную статистику.

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Источник изображения: NVIDIA

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В то же время, как утверждает источник, видеокарты NVIDIA поколений GeForce RTX 30 и 40 в рознице до сих пор продаются с наценкой в 7-8% относительно рекомендованного уровня, тогда как видеокарты AMD прежних поколений в продаже можно встретить со скидками до 30-40%. Игровой сегмент, по мнению экспертов Bank of America, позволит NVIDIA увеличить выручку и укрепить свои позиции по итогам года. Впрочем, смещение потребительского спроса на более новые модели видеокарт позволит поднять среднюю цену реализации на 10% не только NVIDIA, но и AMD.

#amd #nvidia #аналитика #видеокарты #финансы
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