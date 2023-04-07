Как сообщает DigiTimes со ссылкой на японское агентство Nikkei, в четвёртом квартале экспорт оборудования для производства чипов из Японии в Китай сократился в годовом сравнении на 16%. При этом поставки подобного оборудования из США и Нидерландов сократились на 50 и 44% соответственно. Фактически, Япония и Нидерланды в прошлом году ещё не сформировали новые экспортные ограничения в этой сфере, поэтому значительная часть падения показателей объясняется связанным с пандемией снижением объёмов промышленного производства в Китае за указанный период.
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К слову, поставки оборудования во все прочие страны в четвёртом квартале выросли на 10% из США и на 26% из Японии, так что негативной тенденцией мог «похвастать» лишь Китай. По оценкам таможенных органов КНР, импорт в страну оборудования для производства чипов в прошлом году должен был снизиться на 15% до $34,7 млрд. Представители академической сферы Нидерландов, тем временем, призывают власти страны и «системообразующую» компанию ASML не увлекаться процессом синхронизации санкций против Китая с зарубежными партнёрами, а ставить во главу угла общеевропейскую стратегию развития полупроводниковой отрасли.