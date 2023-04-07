Как поясняет Bloomberg, сегодня компания Samsung Electronics опубликовала предварительные итоги первого квартала, сообщив о снижении чистой прибыли до минимального с 2009 года уровня. Фактически, в годовом сравнении чистая прибыль компании упала на 96% до $450 млн. Выручка при этом упала на 19% до $48 млрд, но в конечном итоге все эти тенденции подтолкнули южнокорейского гиганта к сокращению объёмов производства памяти.
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Это сокращение обещает быть значительным, как отмечается в заявлении Samsung, но в числовом измерении оно не конкретизируется. По предварительным оценкам сторонних аналитиков, по итогам прошедшего квартала Samsung получила чистые убытки в размере $3 млрд, контрактный бизнес компании тоже ушёл «в минус». Цены на микросхемы памяти продолжают снижаться, и если бы флагман рынка в лице Samsung продолжал сохранять имеющиеся объёмы выпуска продукции, то восстановление баланса спроса и предложения заняло бы более длительный период.