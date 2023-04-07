Здравый смысл берёт верх.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Как поясняет Bloomberg, сегодня компания Samsung Electronics опубликовала предварительные итоги первого квартала, сообщив о снижении чистой прибыли до минимального с 2009 года уровня. Фактически, в годовом сравнении чистая прибыль компании упала на 96% до $450 млн. Выручка при этом упала на 19% до $48 млрд, но в конечном итоге все эти тенденции подтолкнули южнокорейского гиганта к сокращению объёмов производства памяти.

реклама

Источник изображения: Samsung Electronics

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Это сокращение обещает быть значительным, как отмечается в заявлении Samsung, но в числовом измерении оно не конкретизируется. По предварительным оценкам сторонних аналитиков, по итогам прошедшего квартала Samsung получила чистые убытки в размере $3 млрд, контрактный бизнес компании тоже ушёл «в минус». Цены на микросхемы памяти продолжают снижаться, и если бы флагман рынка в лице Samsung продолжал сохранять имеющиеся объёмы выпуска продукции, то восстановление баланса спроса и предложения заняло бы более длительный период.