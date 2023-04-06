Такое вот замещение китайских поставок.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные органов государственной статистики США, в феврале этого года 83% полупроводниковых компонентов, импортированных в страну по итогам февраля, поставлялись из стран Азии. В стоимостном выражении объёмы импорта выросли на 17% до $4,86 млрд, но расстановка сил внутри группы менялась причудливым образом по сравнению со статистикой годичной давности.

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Источник изображения: Travel Russian News

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В частности, Индия увеличила поставки чипов в США в 34 раза, а Камбоджа — в восемь. Вьетнам и Таиланд прибавили по 62,3 и 74,9% соответственно, хотя очевидно, что локальное производство электроники в перечисленных странах точно не увеличилось пропорционально. На китайском направлении импорт чипов в США сократился на 7,8%, на японском — на 11,5%, а лидирующая Малайзия с долей в 20% потеряла сразу 26,3% в стоимостном выражении. Складывается впечатление, что попытки США снизить зависимость от поставок полупроводниковых изделий из Китая просто приводят к тому, что чипы завозятся через третьи страны.