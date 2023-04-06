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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Специалисты UBS считают, что перепроизводство возникнет и в сегменте машин с ДВС
Во втором полугодии цены даже могут снизиться.
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Инициированная в январе компанией Tesla волна снижений цен на электромобили различных марок на многих региональных рынках, по мнению аналитиков UBS, является лишь предвестником более серьёзных изменений спроса и предложения на рынке легковых транспортных средств. Электромобили в силу своей дороговизны раньше почувствовали влияние макроэкономической ситуации на поведение покупателей, но ко второму полугодию кризис перепроизводства может случиться и в сегменте машин с ДВС.

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Источник изображения: Toyota

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Авторы прогноза считают, что по итогам текущего года из выпущенных 85,5 млн автомобилей своих владельцев успеют найти только 81 млн экземпляров. Другими словами, около 4,5 млн машин останутся на складах, и это количество превысит то, что наблюдалось на автомобильном рынке до начала пандемии. По сути, будет уместно говорить не только об устранении дефицита транспортных средств, но и появлении товарных излишков. Ценовые войны перекинутся с сегмента электромобилей на рынок машин с ДВС во втором полугодии. Расчёт автопроизводителей на наличие отложенного спроса себя не оправдал, по мнению специалистов UBS. В новых экономических условиях меньшее количество покупателей готово рассматривать возможность приобретения нового автомобиля.

#аналитика #электромобили #автомобили
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