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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Стало ясно, чем займётся Раджа Кодури после ухода из Intel
Он будет поднимать с колен индийский искусственный интеллект.
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Ещё будучи руководителем Intel по архитектурам, Раджа Кодури (Raja Koduri) часто бывал в индийских представительствах компании, а после ухода из неё, по словам Reuters, готов посвятить себя развитию в стране технологий генеративного искусственного интеллекта. Сейчас Кодури рассматривает возможность сотрудничества с индийским оператором центров обработки данных Yotta, либо даже присматривает источники финансирования для его покупки.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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К концу года Кодури рассчитывает создать собственную компанию, которая будет заниматься разработкой системы генеративного искусственного интеллекта для игровой и киноиндустрии. Как справедливо отмечает сам Кодури, молодой компании при этом неизбежно придётся конкурировать с NVIDIA. Новый проект Кодури уже находит предварительную поддержку со стороны индийских властей, которые готовы субсидировать расходы будущей компании на оплату электроэнергии. Персонал компании будет наниматься из числа специалистов, проживающих в южных штатах Индии. Кроме того, Раджа Кодури вошёл в состав совета директоров стартапа Tenstorrent, где нашёл применение своим талантам его давний хороший знакомый Джим Келлер (Jim Keller) — автор многих удачных процессорных архитектур AMD, Apple, Intel и Tesla.

#intel #искусственный интеллект #индия #раджа кодури
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