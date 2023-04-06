И это флагман отрасли, у остальных дела ещё хуже.

По информации агентства Bloomberg, обобщившего прогнозы отраслевых аналитиков, южнокорейская компания Samsung Electronics по итогам первого квартала этого года может столкнуться с падением операционной прибыли до $1,1 млрд — минимального значения с 2009 года. В целом подразделение Samsung, занимающееся выпуском полупроводниковых компонентов, может потерять по итогам прошлого квартала $2,7 млрд в виде убытков. Официальный квартальный отчёт компании пока не опубликован.

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Источник изображения: Bloomberg

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По прогнозам TrendForce, цены на оперативную память в первом квартале упали на 20%, и во втором они должны снизиться ещё на 10 или 15%. Цены на твердотельную память снизились в первом квартале на 15%, а во втором квартале они могут снизиться ещё на 5 или 10%. Контрактные цены на память, по словам аналитиков, скоро приблизятся к себестоимости, и дальнейших резервов для их сравнения не останется. В отличие от многих конкурентов, Samsung собирается поддерживать достаточно высокие объёмы производства микросхем памяти, а также не отказываться от капитальных затрат на модернизацию существующих предприятий и строительство новых.