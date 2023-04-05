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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Европейский вариант законопроекта о поддержке полупроводниковой отрасли будет рассмотрен 18 апреля
Основная часть средств на субсидирование промышленности найдена.
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Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, 18 апреля этого года европейские чиновники и законодатели соберутся в Страсбурге для обсуждения источников финансирования региональной программы поддержки полупроводниковой отрасли, которая будет в каких-то чертах повторять так называемый «Закон о чипах» в США, предусматривающий выделение до $39 млрд на строительство в стране предприятий по производству чипов.

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Источник изображения: Micron Technology

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Европейский бюджет на схожие цели пока не утверждён, и до сих пор переговоры сосредотачивались на поиске дополнительных источников финансирования на сумму до 400 млн евро. Основная часть необходимых для реализации программы средств всё-таки найдена, как поясняют источники, и общий бюджет будет измеряться миллиардами евро. Еврокомиссия сперва рассчитывала субсидировать строительство и модернизацию только предприятий, связанных с выпуском чипов по передовой литографии, но власти отдельных стран блока настояли на том, чтобы поддержка распространялась и на менее современные производства, которые востребованы, например, европейской автомобильной промышленностью. Субсидии также будут предоставляться и для создания исследовательских центров, а не будут направлены исключительно на развитие производственных мощностей.

#финансы #полупроводники #европа #субсидии #законопроект
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