Стоимость электромобиля Tesla Model 3 на некоторых региональных рынках даже с учётом правительственных субсидий измеряется суммами более $30 000, поэтому «по-настоящему народным» может стать электромобиль этой марки, чья цена расположится в районе $25 000. По предварительным данным, его производство компания наладит через пару лет на строящемся предприятии в Мексике, а в дальнейшем новинка поселится и на конвейере других предприятий компании.
реклама
Как сообщает Electrek со ссылкой на публикации в китайских СМИ, разрабатываемый для этих целей электрический хэтчбек будет уступать в габаритах кроссоверу Tesla Model Y, а в перспективе компания рассчитывает наладить ежегодный выпуск 4 млн таких машин.
По крайней мере, китайские источники сообщают, что Tesla ведёт работу с поставщиками компонентов по подготовке к началу выпуска этой модели именно в таких количествах. Если учесть, что к 2030 году компания должна наладить выпуск 20 млн электромобилей в год, а рубеж в 2 млн штук она от силы преодолеет по итогам текущего года, располагая ассортиментом из пяти легковых моделей (включая пикап Cybertruck), то перспективная недорогая модель на 4 млн ежегодно выпускаемых машин выйдет явно во второй половине десятилетия.