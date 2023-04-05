Пока Intel в попытке возродить былое величие под руководством приближающегося к пенсионному возрасту Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) активно возвращает в свои ряды ветераном отрасли, компания AMD позволяет жизни идти своим чередом. Исполнительный вице-президент Рик Бергман (Rick Bergman) к концу второго квартала должен покинуть компанию, поэтому в качестве его преемника уже назначен Джек Хвин (Jack Huynh), который будет курировать направление вычислительных и графических решений в должности старшего вице-президента.
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Джек Хвин проработал в AMD более 24 лет и начинал с позиции инженера по разработке чипов. Он получил опыт создания настольных решений и чипсетов, но до перехода в подразделение, разрабатывающее заказные компоненты для клиентов AMD, некоторое время занимался мобильными компонентами. Другими словами, обширный опыт работы должен позволит Джеку руководить бизнесом AMD по разработке компьютерных компонентов и графических решений. Его предшественник Бергман до конца квартала должен передать ему все дела.