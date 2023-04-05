Первый шаг по ограничению поставок определённых видов оборудования для производства чипов в Китай в начале октября сделали власти США, после чего консультации с их коллегами из Нидерландов и Японии к марту привели к готовности этих двух стран синхронизировать свои усилия с американскими партнёрами. Китайские власти, которые ещё в прошлом году подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), в этом месяце призвали её руководство тщательным образом проверить действия США и их партнёров на предмет незаконного ограничения конкуренции в сфере свободной торговли.
реклама
По мнению представителей КНР в ВТО, власти Японии, Нидерландов и США должны согласовывать свои планы в сфере экспортных ограничений с руководством данной международной организации. ВТО, по мнению китайской стороны, должна вмешиваться в ситуацию, которая способствует искусственному ограничению конкуренции в полупроводниковой отрасли, навязываемому США и их ближайшими союзниками.