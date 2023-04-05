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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские власти призывают ВТО вмешаться в процесс наложения санкций со стороны США, Нидерландов и Японии
Действия этих стран нарушают принципы справедливой конкуренции и свободной торговли.
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Первый шаг по ограничению поставок определённых видов оборудования для производства чипов в Китай в начале октября сделали власти США, после чего консультации с их коллегами из Нидерландов и Японии к марту привели к готовности этих двух стран синхронизировать свои усилия с американскими партнёрами. Китайские власти, которые ещё в прошлом году подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), в этом месяце призвали её руководство тщательным образом проверить действия США и их партнёров на предмет незаконного ограничения конкуренции в сфере свободной торговли.

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Источник изображения: Reuters

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По мнению представителей КНР в ВТО, власти Японии, Нидерландов и США должны согласовывать свои планы в сфере экспортных ограничений с руководством данной международной организации. ВТО, по мнению китайской стороны, должна вмешиваться в ситуацию, которая способствует искусственному ограничению конкуренции в полупроводниковой отрасли, навязываемому США и их ближайшими союзниками.

#полупроводники #сша #китай #санкции #япония #нидерланды
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