Действия этих стран нарушают принципы справедливой конкуренции и свободной торговли.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Первый шаг по ограничению поставок определённых видов оборудования для производства чипов в Китай в начале октября сделали власти США, после чего консультации с их коллегами из Нидерландов и Японии к марту привели к готовности этих двух стран синхронизировать свои усилия с американскими партнёрами. Китайские власти, которые ещё в прошлом году подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), в этом месяце призвали её руководство тщательным образом проверить действия США и их партнёров на предмет незаконного ограничения конкуренции в сфере свободной торговли.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

По мнению представителей КНР в ВТО, власти Японии, Нидерландов и США должны согласовывать свои планы в сфере экспортных ограничений с руководством данной международной организации. ВТО, по мнению китайской стороны, должна вмешиваться в ситуацию, которая способствует искусственному ограничению конкуренции в полупроводниковой отрасли, навязываемому США и их ближайшими союзниками.