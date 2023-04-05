По мнению аналитиков Bernstein, ситуация на рынке центральных процессоров близка к переломной, поскольку компания Intel после долгих месяцев упорного сохранения объёмов поставок продукции на избыточно высоком уровне решила их заметно сократить. Это позволит участникам торговых цепочек быстрее реализовать накопившиеся запасы продукции данной марки.
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Как утверждает источник, Intel около полутора лет поставляла на рынок больше процессоров, чем требовалось. Сейчас разрыв между объёмами реализации процессоров в рознице и объёмами их поставок производителем достиг рекордной величины — первое количество заметно превосходит второе, и это будет способствовать более быстрому достижению баланса спроса и предложения. Обнародованные недавно планы Intel по выпуску новых процессоров звучат достаточно оптимистично, поэтому есть шанс, что курс акций компании перестанет снижаться и даже вырастет до $30. После прихода на пост генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) в начале 2021 года компания Intel не только существенно сократила свои рыночные позиции и понесла многомиллиардные потери, но и сократила свою капитализацию примерно на 50%.