Она сжуёт свой Orbit без сахара.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

По информации Bloomberg, попытки найти источники финансирования для дальнейшего осуществления деятельности Virgin Orbit Holdings успехом не увенчались, в результате чего связанная с британским миллиардером Ричардом Брэнсоном (Richard Branson) аэрокосмическая компания была вынуждена начать процедуру банкротства. При стоимости активов $243 млн она накопила $153,5 млн долгов, которые более не может обслуживать должным образом.

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Источник изображения: Virgin Orbit

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Остановить свою деятельность Virgin Orbit пришлось в марте, тогда же компания уволила 85% своего персонала, оставив без работы 675 человек. В империи Брэнсона остаются в строю авиакомпания Virgin Atlantic и связанная с космическим туризмом Virgin Galactic Holdings, а осуществлявшая суборбитальные пуски из воздушного положения Virgin Orbit вскоре может стать банкротом. Для вывода летательных аппаратов на орбиту компания использовала модифицированный Boeing 747. Первый удачный пуск компания совершила в январе 2021 года, а в прошлом году таких пусков было четыре. Точку в истории бизнеса суждено было поставить январской неудаче с запуском космической миссии с территории Великобритании, в результате которой были утрачены семь компактных спутников и сама ракета-носитель.