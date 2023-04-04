Агентство Reuters приводит мартовскую статистику Китайской ассоциации производителей пассажирских электромобилей, которая гласит об увеличении объёмов поставок машин Tesla местной сборки на 35% до 88 869 штук по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Последовательно объёмы поставок таких электромобилей выросли на 19,4%, в статистике не разделяются рынки потребления данных транспортных средств, хотя часть машин Tesla шанхайского производства отправляется и на экспорт.
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Эти показатели можно сравнивать с динамикой поставок электрифицированных автомобилей BYD, под которыми подразумеваются как аккумуляторные электромобили, так и подзаряжаемые от электросети гибриды с ДВС. Подобных транспортных средств BYD в марте реализовала 206 089 штук, что на 97,5% больше результатов аналогичного месяца прошлого года. Китайская компания на местном рынке контролирует 41% сегмента транспортных средств такого типа, тогда как Tesla контролирует только 13%, но последняя не производит гибридов, так что превосходство BYD по электромобилям будет не столь значительным.