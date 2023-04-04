Хорошая мина при плохой игре?

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Тщательно взвесив возможные последствия, китайские власти в конце прошлой недели заявили о намерениях провести расследование в отношении продукции американской компании Micron Technology на предмет её безопасности для информационной инфраструктуры КНР. В первый день после этого заявления акции Micron упали в цене на 4,4%. Теперь Bloomberg сообщает, что компании пришлось выступить с заявлением по поводу китайского расследования.

реклама

Источник изображения: Micron

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Поставки продукции Micron, её производство и разработка никак не ограничиваются расследованием, о начале которого недавно объявили китайские власти. Компания настаивает на полной безопасности своей продукции и приверженности интересам клиентов. Напомним, на территории КНР компания в прошлом году реализовала микросхем памяти на сумму, эквивалентную 11% всей своей выручки. Китайские компании вполне могут заместить своей продукцией память Micron на местном рынке, как считают эксперты, если вдруг власти решат запретить её реализацию в регионе. В понедельник акции Micron продолжили терять в цене, подешевев на 1,2%.