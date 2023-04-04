Тщательно взвесив возможные последствия, китайские власти в конце прошлой недели заявили о намерениях провести расследование в отношении продукции американской компании Micron Technology на предмет её безопасности для информационной инфраструктуры КНР. В первый день после этого заявления акции Micron упали в цене на 4,4%. Теперь Bloomberg сообщает, что компании пришлось выступить с заявлением по поводу китайского расследования.
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Поставки продукции Micron, её производство и разработка никак не ограничиваются расследованием, о начале которого недавно объявили китайские власти. Компания настаивает на полной безопасности своей продукции и приверженности интересам клиентов. Напомним, на территории КНР компания в прошлом году реализовала микросхем памяти на сумму, эквивалентную 11% всей своей выручки. Китайские компании вполне могут заместить своей продукцией память Micron на местном рынке, как считают эксперты, если вдруг власти решат запретить её реализацию в регионе. В понедельник акции Micron продолжили терять в цене, подешевев на 1,2%.