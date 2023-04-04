И это только по итогам прошлого квартала.

Вчера компания Tesla сообщила о рекордном увеличении поставок электромобилей до 422 875 штук по итогам первого квартала, но фондовый рынок на эти известия отреагировал снижением котировок её ценных бумаг на 6%. Как поясняют аналитики, в сложных экономических условиях рост объёмов поставок на 4% по сравнению с четвёртый кварталом прошлого года дался Tesla высокой ценой. Как ожидается, в первом квартале норма её прибыли сократилась до 20% против 29% годом ранее. Виной всему январское снижение цен на электромобили Tesla, которое на некоторых рынках измерялось 20%.

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Источник изображения: Tesla

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Конечно, даже норма прибыли в 20% является достойным результатом на уровне многих конкурентов, но эксперты ожидают, что январское снижение цен для Tesla не будет последним в этом году, если она полна решимости любой ценой увеличить объёмы поставок машин до 1,8 или даже 2 млн по итогам текущего года. Макроэкономическая ситуация сейчас не располагает к активным продажам не самых дешёвых электромобилей данной марки, и ради стимулирования спроса Tesla наверняка придётся опустить цены ещё раз. Падение прибыльности бизнеса компании как раз и усиливает беспокойство инвесторов, что выражается в снижении курса акций Tesla.