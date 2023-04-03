Чтобы вернуться в золотую пору восьмидесятых.

По информации Reuters, японский министр промышленности заявил о намерениях властей страны увеличить объём продаж полупроводниковых компонентов отечественного производства до $113 млрд к 2030 году. В каком состоянии продажи находятся сейчас, источник не уточняет, но власти страны готовы к середине года сформировать стратегию развития национальной полупроводниковой отрасли, в которой и пропишут целевые показатели.

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Источник изображения: Reuters

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Если во второй половине восьмидесятых Япония контролировала до 50% мирового рынка электронных компонентов, то в последние годы доля страны сократилась до 10%. Такая ситуация явно не устраивает японских чиновников, которые за период пандемии стали очевидцами неприятных последствий увеличения зависимости от импорта чипов. Япония постарается наверстать упущенное в сфере передовой литографии при поддержке американской корпорации IBM и консорциума японских инвесторов, учредивших совместное предприятие Rapidus. Массовое же производство достаточно современных чипов на территории страны поможет развить тайваньская компания TSMC, которая построит здесь как минимум одно предприятие.