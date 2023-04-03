Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Япония берёт курс на увеличение поставок полупроводниковых компонентов на экспорт
Чтобы вернуться в золотую пору восьмидесятых.
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
3070 за 50 тр в Ситилинке
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4090 MSI Gaming задешево - смотри
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

По информации Reuters, японский министр промышленности заявил о намерениях властей страны увеличить объём продаж полупроводниковых компонентов отечественного производства до $113 млрд к 2030 году. В каком состоянии продажи находятся сейчас, источник не уточняет, но власти страны готовы к середине года сформировать стратегию развития национальной полупроводниковой отрасли, в которой и пропишут целевые показатели.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации
4090 MSI за 150 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Если во второй половине восьмидесятых Япония контролировала до 50% мирового рынка электронных компонентов, то в последние годы доля страны сократилась до 10%. Такая ситуация явно не устраивает японских чиновников, которые за период пандемии стали очевидцами неприятных последствий увеличения зависимости от импорта чипов. Япония постарается наверстать упущенное в сфере передовой литографии при поддержке американской корпорации IBM и консорциума японских инвесторов, учредивших совместное предприятие Rapidus. Массовое же производство достаточно современных чипов на территории страны поможет развить тайваньская компания TSMC, которая построит здесь как минимум одно предприятие.

#полупроводники #япония #производство
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китайское расследование в отношении Micron привело к снижению курса акций Samsung и SK hynix
Власти КНР выразили недовольство ограничениями на экспорт оборудования для производства чипов из Японии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Т-90М против Leopard 2 и Challenger2 – на что способен танк РФ, и почему у немецкой кошки нет шансов
46
ТОП-9 причин, почему вам стоит перейти с Android на iPhone
78
Edifier R1380T (R1380DB) - лучшая 2.0 акустика за свои деньги для небольшой комнаты
73
Флотилия "летающих радаров" KJ-500 Китая стремительно растет: Почему США так раздражают эти самолеты
+
Последний Суперкулер - король может быть только один
42
Вспоминаем, как Microsoft шутила на первое апреля и разбираемся почему компания перестала это делать
2
Видеокарта vs монитор – почему выбор видеокарты зависит от разрешения дисплея и глубины кошелька
12
Провал гиперзвуковой программы ВВС США демонстрирует явную слабость
6
Как я поборол перегрев системы питания бюджетной материнской платы под процессоры AMD Ryzen
19
Реальный срок службы батарей электромобилей по данным Recurrent Auto больше чем ожидалось
1

Сейчас обсуждают

Иван Горинич
16:59
Завтра 74 г НАТО и от лица Финляндии, Натовамвхату, за полтора часа из Питера до НАТО, это вам идиоты далеко не Бахмут
Генсек НАТО подтвердил завтрашнее вступление Финляндии в Альянс
Андрей Бердник
16:58
Будет очень смешно. Если через 300 лет всётаки решат отправить робота подобрать этот код. т.к. человек не до берётся не как до луны)
На Луну отправят $1,7 млн в биткоинах - их получит тот, кто первым доберется до спутника Земли
Иван Горинич
16:56
Дык за год без всяких попыток нужно трижды дойти до Ла-Манша и обратно, что мешало брать и окружать, но находясь в обороне потери на порядок меньше чем в наступлении.
Генсек НАТО подтвердил завтрашнее вступление Финляндии в Альянс
Александр Олейников
16:56
Да тут диванные аналитики статьи клепают
Биткоин вошел в восходящий тренд, но вскоре упадёт из-за действий правительства США
MaccMaxSam
16:56
У вас шапочка из фольги всегда с собой?
В российском магазине RuStore появились иностранные приложения
klon45
16:51
Она с двиг 1.6 (106 л.с) не ехала толком , а с этим 90 л.с ,как будет ехать))
Lada Vesta NG с 90-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой» появится у дилеров уже в текущем месяце
Рики Тиkи
16:50
почему подобных животных с Украины банят а наших нет?
В результате теракта погиб Военкор Максим Фомин
Иван Горинич
16:50
По ходу Финляндии накакать на добрососедские отношения с Россией или как вовремя сделать правильные выводы. 23 апреля 2004 в Крыму в Ялте, Ливадия, Путин и Кучма от имени своих стран обменялись грамот...
Генсек НАТО подтвердил завтрашнее вступление Финляндии в Альянс
Siberian Mouse
16:49
Да ты тупой просто. Сам ничего не можешь ручками сделать. Погуглить две минуты, потом в терминале попечатать маленько, потом опять погуглить, потом... А потом груб и винда. Да ты реально тупой.
На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux
Chаto-bооt
16:47
Отсюда следует простой вывод: ни России, ни Западу т.н. украинцы не нужны. И это хорошо.
Путин: Запад решил воевать с Россией до последнего украинца
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем