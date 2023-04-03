И росту котировок акций китайских компаний.

На прошлой неделе у китайских властей появились вопросы к информационной безопасности продукции американской компании Micron Technology, и фондовый рынок к понедельнику начал реагировать на эту новость, как отмечает Reuters. Во-первых, курс акций самой Micron снизился на 4.4%, поскольку эта компания получает в Китае около 11% своей выручки, и местный рынок достаточно важен для американского производителя.

реклама

Источник изображения: Micron Technology

рекомендации 4090 MSI за 150 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Во-вторых, на пару процентов в среднем снизились котировки акций южнокорейских компаний Samsung Electronics и SK hynix, хотя к их продукции у китайских регуляторов пока нет никаких вопросов. Инвесторы предположили, что речь может идти о запрете китайским компаниям покупать продукцию Micron, и в текущих условиях её целесообразно менять на изделия местных китайских марок. Если с импортозамещением в сфере производства логических микросхем в Китае не всё благополучно, что выпускать микросхемы памяти местные производители уже научились неплохо. Претензии властей к Micron даже вызвали рост котировок акций примерно пяти десятков китайских компаний, чьи ценные бумаги торгуются в Шанхае. В совокупности капитализация этих компаний выросла за день на $12 млрд.