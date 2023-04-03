На прошлой неделе у китайских властей появились вопросы к информационной безопасности продукции американской компании Micron Technology, и фондовый рынок к понедельнику начал реагировать на эту новость, как отмечает Reuters. Во-первых, курс акций самой Micron снизился на 4.4%, поскольку эта компания получает в Китае около 11% своей выручки, и местный рынок достаточно важен для американского производителя.
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Во-вторых, на пару процентов в среднем снизились котировки акций южнокорейских компаний Samsung Electronics и SK hynix, хотя к их продукции у китайских регуляторов пока нет никаких вопросов. Инвесторы предположили, что речь может идти о запрете китайским компаниям покупать продукцию Micron, и в текущих условиях её целесообразно менять на изделия местных китайских марок. Если с импортозамещением в сфере производства логических микросхем в Китае не всё благополучно, что выпускать микросхемы памяти местные производители уже научились неплохо. Претензии властей к Micron даже вызвали рост котировок акций примерно пяти десятков китайских компаний, чьи ценные бумаги торгуются в Шанхае. В совокупности капитализация этих компаний выросла за день на $12 млрд.