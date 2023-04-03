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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти КНР выразили недовольство ограничениями на экспорт оборудования для производства чипов из Японии
Китайская сторона рассчитывала на диалог и объективность.
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Процесс введения новых санкций против Китая обрёл будничный характер. В конце марта японские власти заявили, что к июлю утвердят расширенный список ограниченных для поставок в КНР типов оборудования и материалов, используемых при производстве полупроводниковых компонентов. Дипломатическое ведомство КНР, как отмечает Reuters, дождалось понедельника, чтобы выступить с осуждением действий японских властей.

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Источник изображения: Reuters

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Представитель МИД КНР Мао Нин (Mao Ning) заявила, что китайская сторона рассчитывала на объективное отношение Японии к вопросам экспортных ограничений и наличие какого-то диалога в этой сфере. Шаги японских властей привели к серьёзному разочарованию профильных ведомств Китая, как дала понять чиновница. К июлю, напомним, Япония введёт ограничения на поставку 23 типов технологического оборудования для производства чипов в условные «неблагонадёжные» страны, к которым негласно относится и Китай. Примечательно, что в 2022 году до трети всей выручки японских поставщиков оборудования такого типа обеспечивали китайские клиенты, так что для японского бизнеса новые ограничения могут стать серьёзным ударом.

#полупроводники #китай #санкции #япония
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