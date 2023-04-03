Помощь придёт с воздуха.

В иной ситуации такая идея могла бы вполне сойти за первоапрельский розыгрыш, но на сайте американского патентного ведомства действительно зарегистрирована заявка компании Ford Motor, которая описывает использование квадрокоптеров для оказания удалённой технической помощи автовладельцам, чья машина не может запуститься по причине разрядки стандартного 12-вольтового аккумулятора.

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Источник изображения: Ford, USPTO

Как считают специалисты Ford, оснащённые специальными манипуляторами квадрокоптеры могут вылетать к таким автомобилям и оказывать им техническую помощь без участия специалистов. Автовладельцу достаточно открыть капот, а квадрокоптер сам подлетит к аккумулятору и поделится с ним живительным разрядом. Очевидно, что для электромобилей подобная идея сработать не сможет, ибо летательные аппараты компактных размеров не смогут переносить достаточно ёмкие аккумуляторы, да и на преобразовании тока в этой схеме предусмотрены большие потери. Разумеется, как и в случае с любым патентом, реализация описанной идеи на практике не гарантируется.

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Некоторые стартапы, кстати, продвигают идею создания «роботизированных пауэрбанков» для электромобилей, но они должны передвигаться по поверхности земли и оснащаться достаточно ёмкими аккумуляторами, а время зарядки останется довольно продолжительным, поэтому даже их применение в этой сфере разумно только в довольно специфичных условиях.