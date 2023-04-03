Только этого мало, — подумали аналитики.

Компания Tesla выложила предварительный отчёт о результатах деятельности в первом квартале, который учитывает только количество выпущенных и поставленных за период электромобилей. Первый показатель достиг 440 808 штук, второй в годовом сравнении вырос на 36% до 422 875 и позволил обновить рекорд. Впрочем, аналитики рассчитывали на способность Tesla поставить в первом квартале не менее 430 тысяч электромобилей. Этому, по их замыслу, могли способствовать сниженные в начале первого квартала цены. Последовательно поставки продукции Tesla выросли на 4%.

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Источник изображения: Tesla

Наиболее массовые Model 3 и Model Y были отгружены клиентам в количестве 412 180 штук, что на 6% выше результатов четвёртого квартала. Старшие Model S и Model X, очевидно, продавались заметно хуже, поскольку их поставки последовательно сократились на 38% до 10 695 штук. При этом в первом квартале компания произвела 19 437 электромобилей Model S и Model X, просто по состоянию на конец периода основная часть числящихся на балансе Tesla машин находилась на пути в Европу и соседние с этим регионом рынки. Старшие модели Tesla производятся только в США на предприятии в Калифорнии, поэтому их поставка на экспорт занимает много времени.

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На предприятии в Германии Tesla уже вышла на еженедельный выпуск 4000 кроссоверов Model Y, но по этому показателю местное предприятие отстаёт от аналогичного в Техасе, где уже налажен выпуск 5000 машин в неделю. Всего в этом году Tesla рассчитывает выпустить не менее 1,8 млн электромобилей, крупнейшей сборочной площадкой компании остаётся предприятие в Шанхае.