Ещё три производителя присоединятся к Seres Group.

Китайская компания Huawei Technologies не намерена самостоятельно выпускать автомобили, но она сотрудничает с прочими производителями в этой сфере. В партнёрстве с Seres Group ей за прошлый год удалось реализовать более 80 000 автомобилей, что в шесть раз больше итогов 2021 года. Как поясняет Reuters, на недавнем отраслевом мероприятии в Китае представители Huawei заявили, что перечень партнёров по выпуску машин марки Aito будет расширен.

реклама

Источник изображения: Huawei Technologies

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Выпускать транспортные средства под этой маркой будут ещё и Geely, BAIC и JAC. Последняя, как известно, является главным партнёром КамАЗа, за счёт чего в прошлом году была возрождена торговая марка «Москвич». Участие Huawei в разработке автомобилей марки Aito сводится преимущественно к насыщению их современными цифровыми технологиями. Помимо седанов и кроссоверов, под маркой Aito должны будут предлагаться и минивэны.