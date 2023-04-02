Китайская компания Huawei Technologies не намерена самостоятельно выпускать автомобили, но она сотрудничает с прочими производителями в этой сфере. В партнёрстве с Seres Group ей за прошлый год удалось реализовать более 80 000 автомобилей, что в шесть раз больше итогов 2021 года. Как поясняет Reuters, на недавнем отраслевом мероприятии в Китае представители Huawei заявили, что перечень партнёров по выпуску машин марки Aito будет расширен.
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Выпускать транспортные средства под этой маркой будут ещё и Geely, BAIC и JAC. Последняя, как известно, является главным партнёром КамАЗа, за счёт чего в прошлом году была возрождена торговая марка «Москвич». Участие Huawei в разработке автомобилей марки Aito сводится преимущественно к насыщению их современными цифровыми технологиями. Помимо седанов и кроссоверов, под маркой Aito должны будут предлагаться и минивэны.