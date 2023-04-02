Максимальный прирост с 2001 года.

Только что завершился первый квартал, агентство Bloomberg воспользовалось моментом, чтобы отметить акции наиболее динамично дорожавших в отчётном периоде компаний. Из состава индекса Nasdaq 100 в тройку лидеров попали NVIDIA (+90%), запрещённая в РФ Meta Platforms (+70%) и Tesla (+90%). В целом, индекс Nasdaq 100 по итогам первого квартала увеличил капитализацию входящих в него компаний на $2,4 трлн до $15,5 трлн. В конце 2021 года эта величина достигала $20 трлн, так что о новом рекорде говорить преждевременно, но для непростых с точки зрения макроэкономики времён это достойный результат.

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Источник изображения: Bloomberg

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Непосредственно для NVIDIA этот квартал с точки зрения темпов роста капитализации стал лучшим с 2001 года. Оптимизм инвесторов, который подогревал рост курса акций NVIDIA с начала года, объясняется повышенным интересом к технологиям генеративного искусственного интеллекта типа ChatGPT. Компания не только располагает необходимым для их развития программным обеспечением, но и поставляет специализированные ускорители для систем искусственного интеллекта. И хотя пока на фактической выручке NVIDIA в большей степени сказываются негативные факторы ближайшего прошлого, в будущее компании многие инвесторы смотрят с уверенностью в успехе.