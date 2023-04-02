Подвёл поставщик, но никто не пострадал.

В электромобилях Tesla даже управление электромагнитным замком перчаточного ящика реализовано через центральный дисплей на приборной панели. Не стоит удивляться тому, что стояночным тормозом электрических грузовиков Tesla Semi тоже управляет пневматический привод, получающий команды от электроники. Как сообщает CNBC со ссылкой на официальные документы американского регулятора NHTSA, у 35 экземпляров Tesla Semi данный привод содержит дефект, не позволяющий зафиксировать стояночный тормоз в рабочем положении.

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Источник изображения: Tesla

Разумеется, для крупной и тяжёлой машины это означает, что отсутствие возможности надёжно её зафиксировать на стоянке чревато дорожными происшествиями и несчастными случаями, поэтому все 35 грузовиков с указанным дефектом будут отозваны для замены привода стояночного тормоза. Виной всему является дефект клапана пневматического привода, который допускает утечку воздуха.

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К счастью, все выпущенные к данному моменту грузовики Tesla Semi находятся в эксплуатации компании PepsiCo, поэтому отозвать их для ремонта будет не так сложно. Вторая хорошая новость заключается в том, что от указанного дефекта пока никто не пострадал. Вскоре Tesla предстоит отчитаться о результатах деятельности за первый квартал текущего года, и пока сложно предугадать, будет ли компания включать в квартальный отчёт статистику по продажам грузовиков Semi, которые собираются на специально запущенной для них линии в Неваде.