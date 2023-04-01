Адресным ограничениям со стороны США китайский гигант Huawei Technologies начал подвергаться ещё в 2019 году при президенте Дональде Трампе (Donald Trump), поэтому руководители китайской компании к настоящему моменту обладают достаточно богатым опытом, чтобы рассуждать о последствиях этих санкций. Как уточняет CNBC, сменный председатель совета директоров Huawei Эрик Сюй (Eric Xu) убеждён в способности всей китайской полупроводниковой промышленности переродиться на новом уровне по итогам санкционного воздействия.
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Китайские производители чипов не будут сидеть сложа руки, как убеждён руководитель Huawei Technologies, они будут двигаться к достижению самосохранения, развития и усиления собственных компетенций с прицелом на самодостаточность. Национальная полупроводниковая отрасль в результате воздействия американских санкций, как он считает, превратится в очень сильную и независимую. Эрик Сюй также подтвердил, что Huawei помогла китайским коллегам разработать программные средства для проектирования 14-нм чипов, но призвал не придавать этой технологии слишком большого значения. Данное достижение, по его словам, говорит лишь о том, что китайские компании располагают необходимым для работы инструментарием.