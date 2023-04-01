Если верить вчерашней публикации The Wall Street Journal, китайские власти своими действиями доказали, что в торговой войне все средства хороши. Ими было начато расследование в отношении продукции Micron Technology, продаваемой на территории КНР, на предмет её безопасности с точки зрения критически важной информационной инфраструктуры.
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По сути, если китайские чиновники решат, что память производства Micron Technology представляет угрозу для национальной безопасности, то её продажи на территории КНР могут быть запрещены. Для самой Micron китайский рынок является довольно важным, в прошлом году компания выручила здесь около $3,3 млрд, что соответствует примерно 11% её совокупной выручки. В Китае сильны позиции южнокорейских производителей памяти, поэтому доступом к продукции американской Micron местные чиновники готовы пожертвовать в угоду политической конъюнктуре.