Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году норма прибыли SMIC опустится до 20%, почти в два раза
Рынок не в лучшей форме, а расходы растут.
рекомендации
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4080 Gigabyte Aorus дешевле такой же 3080
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Сайт DigiTimes перечислил те проблемы, с которыми китайская компания SMIC столкнулась в настоящее время. В производственной программе компании в силу действия американских санкций растёт доля зрелых техпроцессов с нормами 28 нм и толще. При этом SMIC испытывает нехватку кадров и вынуждена больше средств тратить на вознаграждение их труда. Финансировать расширение производства приходится из скудных на фоне конкурирующей TSMC средств.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Если в 2020 году SMIC потратила на исследования и разработки 17,3% своей выручки, то в 2021 году эта доля сократилась до 11,7%, а в прошлом — до 10,1%. По итогам текущего года компания рассчитывает столкнуться со снижением нормы прибыли до 20% против 38% годом ранее. Даже 2021 год с его 30,8% на этом фоне выглядит удачным. Основными источниками выручки сейчас остаются заказы китайских клиентов, формирующие 74% всех денежных поступлений по итогам 2022 года. При этом сегменты смартфонов и потребительской электроники отвечали за 27 и 23% выручки SMIC соответственно. Почти 11% численности персонала компании в прошлом году составляли специалисты, связанные с исследованиями и разработками.

#финансы #полупроводники #китайские производители #smic
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Южнокорейские производители сократили объёмы выпуска чипов до минимального с февраля 2008 года уровня
TSMC продолжает терять в объёмах заказов от крупных клиентов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

11 популярных процессоров, которые не стоит покупать новыми в 2023 году
11
Истребители Су-35 наращивают доминирование ВКС России в зоне боевых действий на Украине
10
Xbox series S - нераскрытый потенциал консолей Microsoft
22
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
138
Core 2 Quad Q8300 или первый "тик" комом
56
Мексиканские картели активно используют контрабандное оружие из Украины - реакция США
10
The Last of Us Part 1 PC - краткий обзор отличной игры с ужасной оптимизацией
44
EMPRESS - русская хакерша, которая борется за бесплатное распространение игр
27
Как умер жанр комедий в 21 веке - о причинах, скандалах, расследованиях
12
Разделение Alibaba решило загадку Джека Ма – Asia Times
1

Сейчас обсуждают

ffe
13:09
Не четыре, а четыре сотни миллионов джоулей. Это не так уж и много, на самом деле. К примеру, бетонобойный снаряд (масса 7100кг, начальная скорость 720м/с) немецкого орудия "Дора" имел на дульном срез...
Российский «Кинжал» уничтожил штаб НАТО на глубине 130м – погибло до 300 офицеров из США и Польши
grom9000
13:09
Украинское говно поддерживает Евгения Сома! Видали да? Пидорасы заступаются за пидораса, это так по-гейропейски ))))
Российский «Кинжал» уничтожил штаб НАТО на глубине 130м – погибло до 300 офицеров из США и Польши
Александр Смирнов
13:08
Удивительно приятная история
Российский «Кинжал» уничтожил штаб НАТО на глубине 130м – погибло до 300 офицеров из США и Польши
grom9000
13:08
Даже не читал эту чушь бабскую. Ты зря старалась дурочка брехливая бугага ))))))))
Российский «Кинжал» уничтожил штаб НАТО на глубине 130м – погибло до 300 офицеров из США и Польши
Иван Горинич
13:07
Дурачок, тебе натовхату и минус Балтика, опять балабол?😁😁😂😂
Российский «Кинжал» уничтожил штаб НАТО на глубине 130м – погибло до 300 офицеров из США и Польши
Evgen100
13:06
Хаха. Ну конечно 12100 и 13100 - ты запусти Киберпанк и сравни в густонаселённых местах 0.1% с 3600 либо 10400. 8 потоков советовать это конечно сильно! Старые камни с 12 потоками будут стабильнее выд...
11 популярных процессоров, которые не стоит покупать новыми в 2023 году
Иван Горинич
13:04
Сам придумал или рассказать фейки как мои суслики в сезон, пару месяцев паяли гробы и жгли опарыш в морге Джанкоя.
Российский «Кинжал» уничтожил штаб НАТО на глубине 130м – погибло до 300 офицеров из США и Польши
Kozma
13:03
В РФ отделались бы штрафом и условкой.
Семья убитого полицией из-за ссоры двух игроков Call of Duty получила 5 млн долларов компенсации
Иван Горинич
13:02
Сельская нефтебаза и калибр, відчуй різницю.😅😅😂😂😂
Российский «Кинжал» уничтожил штаб НАТО на глубине 130м – погибло до 300 офицеров из США и Польши
ChandlerXAAP
13:02
Вот это поворот!
В Германии заявили, что больше не нуждаются в газе из РФ и смогут заполнить хранилища самостоятельно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем