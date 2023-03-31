Рынок не в лучшей форме, а расходы растут.

Сайт DigiTimes перечислил те проблемы, с которыми китайская компания SMIC столкнулась в настоящее время. В производственной программе компании в силу действия американских санкций растёт доля зрелых техпроцессов с нормами 28 нм и толще. При этом SMIC испытывает нехватку кадров и вынуждена больше средств тратить на вознаграждение их труда. Финансировать расширение производства приходится из скудных на фоне конкурирующей TSMC средств.

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Источник изображения: DigiTimes

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Если в 2020 году SMIC потратила на исследования и разработки 17,3% своей выручки, то в 2021 году эта доля сократилась до 11,7%, а в прошлом — до 10,1%. По итогам текущего года компания рассчитывает столкнуться со снижением нормы прибыли до 20% против 38% годом ранее. Даже 2021 год с его 30,8% на этом фоне выглядит удачным. Основными источниками выручки сейчас остаются заказы китайских клиентов, формирующие 74% всех денежных поступлений по итогам 2022 года. При этом сегменты смартфонов и потребительской электроники отвечали за 27 и 23% выручки SMIC соответственно. Почти 11% численности персонала компании в прошлом году составляли специалисты, связанные с исследованиями и разработками.