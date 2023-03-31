Предпочитая сосредоточиться на системах активной помощи водителям.

Одним из несбыточных пока обещаний Илона Маска (Elon Musk) остаётся стремление обеспечить к концу каждого нового года функционирование электромобилей марки Tesla в полностью автоматическом режиме, не требующем вмешательства водителя для управления. Компания Ford Motor, судя по заявлению Reuters, трезво смотрит на подобные эксперименты, а потому отозвала свою заявку на получение права каждый год увеличивать парк эксплуатируемых в США транспортных средств, не требующих водителя, на 2500 экземпляров.

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Источник изображения: Reuters

Заявка была подана в июле 2021 года в расчёте на успех сотрудничества со стартапом Argo AI, но от активов последнего Ford Motor избавилась ещё в прошлом году. По словам представителей Ford, дорога к переходу на коммерческую эксплуатацию автоматических транспортных средств будет очень долгой, а пока имеет смысл сосредоточиться на системах активной помощи водителю. Концентрация на этом направлении разработок не подразумевает необходимость получения дополнительных разрешений.

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Примечательное, что поданная в прошлом году подобная заявка со стороны General Motors до сих пор не отозвана, поэтому данный американский автопроизводитель формально всё ещё рассчитывает расширять парк своих автоматически управляемых автомобилей в США на несколько тысяч в год.