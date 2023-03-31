Лидер местного рынка вдохновился примером Ford Motor.

Власти США, как напоминает Bloomberg, хоть и пожурили Ford Motor за стремление наладить выпуск в США тяговых аккумуляторов в сотрудничестве с китайской компанией CATL, принципиально препятствовать этому не стали. Представителям Ford пришлось заверить законодателей США, что китайская сторона не будет получать средства американских налогоплательщиков, выделенные на нужды Ford в виде субсидий. Схема сотрудничества с CATL подразумевает лишь лицензирование технологий, выпускать батареи Ford будет самостоятельно.

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Источник изображения: Engage Tesla

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Подобный пример, если верить слухам, стал заразительным для Tesla, и теперь американская компания хочет наладить в Техасе производство аккумуляторов типа LFP по лицензии CATL. На своём китайском предприятии в Шанхае Tesla активно использует тяговые батареи такого происхождения, но в США этому бы способствовали политические предрассудки. По этой причине Tesla готова сама наладить выпуск LFP-батарей рядом со своим предприятием в Техасе, чтобы использовать их в начальных версиях своих электромобилей местной сборки. Переговоры с американским правительством на эту тему Tesla собирается провести в ближайшие дни.