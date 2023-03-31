Март подошёл к концу, но только сейчас южнокорейские органы статистики смогли подвести итоги февраля с точки зрения объёмов промышленного производства в полупроводниковом секторе, как поясняет Bloomberg. Местная отрасль, как известно, сильно зависит от ситуации на рынке памяти, а она сейчас такова, что склады переполнены готовой продукцией, поэтому объёмы выпуска новой приходится снижать.
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В годовом сравнении объёмы производства чипов в Южной Корее упали на 41,8%, тогда как по итогам января снижение не превышало 33,9%. Складские запасы готовой продукции при этом выросли на 33,5%, а объёмы поставок свежих изделий сократились на 41,6%. Очевидно, что местный рынок полупроводниковых компонентов пока не может справиться с излишками продукции, а нежелание той же Samsung сокращать объёмы производства только отдаляет момент перехода к оздоровлению рынка. Поставки чипов в феврале формировали 12% всей экспортной выручки Южной Кореи.